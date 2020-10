Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Graffiti-Schmierer aktiv

Polizei sucht Zeugen

Hünxe (ots)

Am vergangenen Wochenende beschmierten Unbekannte die Gemeinschaftsgrundschule an der Straße In den Elsen mit mehreren schwarzen Graffitis.

Die Täter benutzten offenbar keine Spraydose sondern Pinsel und schwarze Farbe, um die Schmierereien anzubringen.

Es konnten keine eindeutigen Buchstaben, Buchstabenfolgen oder sonstige Erkennungszeichen festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

