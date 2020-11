Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei kontrolliert unter Drogen stehenden Audi-Fahrer ohne Führerschein in nichtversichertem Fahrzeug (63/1211)

12.11.2020, 18:15 Uhr

Gleich mehrerer Strafverfahren leitete die Polizei gegen einen 27-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Rülzheim ein, der am Donnerstag gegen 18:15 Uhr in der Tullastraße kontrolliert wurde. Sein Fahrzeug war zuvor in den Fokus der Polizei geraten, weil an diesem entstempelte Kennzeichen angebracht waren. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Kontrolle räumte der 27-Jährige zudem ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, da ihm diese zurückliegend entzogen wurde. Weiterhin war starker Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahrzunehmen. Ein daraufhin beim Fahrer durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrzeugschlüssel sowie die entstempelten Kennzeichen wurden sichergestellte. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungs-/Kraftfahrzeugsteuergesetz.

