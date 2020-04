Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer und Sozius bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Jüchen (ots)

Am späten Freitag Nachmittag, gegen 17:35 Uhr, kam es auf der L 116 zwischen den Ortschaften Neuenhoven und Gierath zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Ein 46-jährige Pkw-Fahrer aus Moers und ein 18-jähriger Jüchener mit seinem Motorrad befuhren die L 116 aus Neuenhoven kommend in Fahrtrichtung Gierath. Als der 46-jährige seinen Pkw nach eigenen Angaben abbremste, um das Fahrzeug über die Gegenfahrbahn zu steuern und am linken Fahrbahnrand abzuparken, kam es zur Kollission mit dem Motorrad des 18-jährigen, welcher hinter dem Pkw fuhr. Ob dieser zu diesem Zeitpunkt zum Überholen angesetzt hat, ist zur Zeit noch nicht geklärt. Die Ermittlungen zum genauen Unfalllhergang und zur Unfallursache dauern an. Der Motorradfahrer und sein 17-jähriger Sozius erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer verletzte sich leicht und wurde an der Unfallstelle durch einen Notarzt medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der geschätzte Gesamtschaden liegt im niedrigen, fünstelligen Euro-Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme, an der auch das Zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam beteiligt war, war die L 116 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (Teß)

