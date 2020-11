Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Marihuana bei 17-jährigen Jugendlichen aufgefunden (62/1211)

SpeyerSpeyer (ots)

12.11.2020, 19:30 Uhr

Am Donnerstagabend wurde bei einer Fußstreife durch die Parkanlage Stadthalle eine Gruppe von rund zehn Jugendlichen festgestellt, die einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden sollten. Bei Erkennen der Polizeibeamten flüchteten die Jugendlichen jedoch in unterschiedliche Richtungen. Den Beamten gelang es dennoch, eine 17-Jährige aus Germersheim und ihre 16-jährige Bekannte aus Speyer zu kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle konnten dann in der Handtasche der 17-Jährigenen ca. 2 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Die Jugendliche erwartet nun eine Strafanzeige der Polizei wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Packung Zigaretten, die die Beschuldigte aufgrund ihrer Minderjährigkeit unberechtigt mit sich führte, wurde in deren Einverständnis noch vor Ort vernichtet.

