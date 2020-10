Polizei Bonn

POL-BN: Polizei ordnete Blutproben an - Autofahrer standen unter dem Einfluss von Drogen

Bonn (ots)

Gleich mehrfach gingen der Bonner Polizei am vergangenen Wochenende unter Betäubungsmittel stehende Autofahrer ins Netz.

Den Anfang machte ein 29-jähriger Autofahrer, den ein Streifenteam der Bonner Polizei am Samstagabend (17.10.2020) gegen 22:05 Uhr auf der Straße Am Probsthof im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten hatten. Während seiner Überprüfung ergaben sich deutliche Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an.

Ebenso unter dem Einfluss von Drogen stand ein 41-Jähriger am Sonntagmorgen (18.10.2020) in der Bonner Innenstadt. Der Mann war auf der Bornheimer Straße gegen 06:45 Uhr aufgefallen, da an seinem Auto das vordere Kennzeichen fehlte. Außerdem war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung der City-Wache hielt den Mann an. Ein Drogenschnelltest war positiv. Auf der Wache an der Bornheimer Straße entnahm ein Arzt dem 41-Jährigen eine Blutprobe.

Am Sonntagmittag gegen 12:00 Uhr war eine Urinprobe bei einem 31-jährigen Autofahrer in Bad Godesberg positiv. Der Mann war auf der Bernkasteler Straße von Polizeibeamten angehalten und überprüft worden. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe angeordnet.

Am Sonntagabend dann gegen 18:00 Uhr zog ein Streifenteam der Wache Duisdorf einen 21-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr, der auf der Straße auf dem Hügel unterwegs war. Auch bei ihm war ein Drogentest positiv. Auf der Wache an der Villemombler Straße wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

In allen Fällen leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Das jeweils zuständige Straßenverkehrsamt erhielt einen Bericht zur Überprüfung der Eignung oder Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen.

