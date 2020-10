Polizei Bonn

POL-BN: Geldautomat an der Ellerstraße in Bonn gesprengt: Polizei fahndete mit Hubschrauber nach Tatverdächtigen

Geldautomat an der Ellerstraße in Bonn gesprengt: Polizei fahndete mit Hubschrauber nach Tatverdächtigen

Durch einen lauten Knall wurden in der Nacht zu Samstag, 17. Oktober 2020, um 03:00 Uhr, die Anwohner rund um die Ellerstraße in Bonn aus dem Schlaf gerissen. Mindestens zwei bislang Unbekannte, so der bisherige Ermittlungsstand, haben einen Geldautomaten eines Geldinstitutes an der Ellerstraße gesprengt. Anschließend stiegen die Tatverdächtigen, deren Gesichter mit schwarzen Sturmhauben maskiert waren, in ein schwarzes Auto und fuhren mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Verteilerkreises davon.

Durch die Einsatzleitstelle der Bonner Polizei wurde sofort eine Großfahndung nach dem flüchtigen Pkw eingeleitet. Dabei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zeitgleich übernahmen Spezialisten die Spurensicherung sowie die ersten Ermittlungen am Tatort. Hierbei wurden sie von der Berufsfeuerwehr Bonn unterstützt, die den Tatortbereich mit einem Lichtmast ausleuchtete.

Ob die Täter Bargeld erbeutet haben, ist bislang unklar. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Die Ermittler der Polizei bitten um Hinweise und fragen: "Wer hat am Samstag, 17.10.2020, in der Zeit von 02:30 Uhr bis 03:00 Uhr im Bereich der Ellerstraße, Bornheimer Straße, Vorgebirgsstraße oder des Potsdamer Platzes verdächtige Personen mit einem dunklen Pkw gesehen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten?"

Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalwache der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 / 150 entgegen.

