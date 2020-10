Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Fahrradfahrer schwer verletzt /Autofahrer missachtete Vorrang

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Königswinter wurde am Samstag, 17.10.2020, ein 20-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wollte ein 44-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Landstraße 331 (Ferdinand-Mühlens-Straße) nach links auf die Auffahrt zur Bundesstraße 42 abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Fahrradfahrers, der talwärts in Richtung Königswinter fuhr. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 20-Jährige so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort verblieb er zur stationären Behandlung.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung werden beim zuständigen Verkehrskommissariat der Bonner Polizuei geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell