POL-PDLU: Betäubungsmittel aufgefunden

Im Rahmen einer Personenkontrolle wurden am 14.11.2020 gegen 02:55 Uhr in der Vierlingstraße in Frankenthal sechs Ecstasy-Tabletten aufgefunden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 16-jährigen Frankenthaler, gegen den bereits mehrfach u.a. wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wurde. Er wurde seiner erziehungsberechtigten Mutter überstellt. Die Tabletten wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

