Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Einbruch

Täter lösen Alarm aus

ReesRees (ots)

Am Mittwochmorgen (28.10.2020) gegen kurz nach 06:00 Uhr scheiterten unbekannte Täter bei dem Versuch, in eine Reinigungsfirma an der Empeler Straße einzudringen. Während sie versuchten, die Eingangstür zu öffnen, lösten sie einen akustischen Alarm aus. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

