Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Radfahrerin verletzt

GeldernGeldern (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde am Dienstagnachmittag, 27.10.2020, ein 10 Jahre altes Mädchen aus Geldern. Sie war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Rad auf dem Radweg des Harttors in Richtung B58 unterwegs, als sie in Höhe des LIDL-Marktes vom Ford-Transit eines 55-jährigen Autofahrers aus Geldern erfasst wurde und zu Boden stürzte. Der Autofahrer wollte auf den Parkplatz des Marktes einbiegen. (SI)

