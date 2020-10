Kreispolizeibehörde Kleve

Durch den Türspion beste Sicht auf einen Einbrecher hatte am Mittwoch (28. Oktober 2020) der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Wasserstraße. Gegen kurz nach 11 Uhr klingelte es an der Tür zu seiner Wohnung im dritten Stock. Da der 60-Jährige jedoch keinen Besuch erwartete, ignorierte er das Schellen zunächst, warf aber einen Blick durch den Türspion. Vor der Tür sah er einen ihm unbekannten Mann, der zunächst erneut klingelte, dann schwarze Arbeitshandschuhe anzog und einen Schraubendreher zückte. Mit diesem Werkzeug begann der Täter plötzlich, deutlich hörbar an der Wohnungstür herumzufuhrwerken. Der Anwohner öffnete daraufhin die Tür von innen und sprach den Unbekannten an. Der nahm die Beine in die Hand und flüchtete durch das Treppenhaus. Schnell lief der 60-Jährige zu einem zur Straße gerichteten Fenster und sah, wie der Täter in Richtung eines Schotterparkplatzes davonrannte. Er wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt und 180cm groß, mit kurzen, dunklen Haaren und südländischem Erscheinungsbild. Der Mann trug eine Mund-Nasen-Bedeckung und eine auffällige, leuchtend rote Steppweste. Hinweise zur Person nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

