Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Sonntag, um 15.25 Uhr, verletzten sich drei Personen leicht. Eine 18-jährige Autofahrerin fuhr auf der Westerholter Straße in Richtung Recklinghausen und stieß mit einer 26-Jährigen zusammen, die mit ihrem Auto von der Schiernfeldstraße auf die Westerholter Straße abbog. Die beiden Autofahrerinnen und die Mitfahrerin der 18-Jährigen, ein 8-jähriges Mädchen, verletzten sich bei dem Unfall. Rettungskräfte transportieren sie in umliegende Krankenhäuser. Alle Unfallbeteiligten kommen aus Herten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro. Die Autos wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Westerholter Straße komplett gesperrt.

