Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Datteln: Autofahrer flüchtet vor Polizei - Drogen im Handgepäck

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen nahm am Donnerstagabend einen 59-jährigen Recklinghäuser fest, der sich zuvor einer Polizeikontrolle entzogen und unterwegs versucht hatte die mitgeführten Drogen los zu werden.

Aufgrund von Zeugenhinweisen sollte der Recklinghäuser gegen 19 Uhr in seinem Auto angehalten und kontrolliert werden. Er flüchtete jedoch vom Kontrollort in Recklinghausen (Im Kley), über das Hochfeld nach Datteln, wo ihn die Polizei schließlich an der Kreuzung Dortmunder Straße/ B235 stoppen konnte. Auf der Flucht warf er noch zwei Tüten aus dem Fenster, die im Nachgang sichergestellt werden konnten. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Inhalt um Heroin handeln. Beim Versuch die Tüten los zu werden geriet er sogar auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommendes Auto ausweichen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Auf seiner Flucht erreichte der Recklinghäuser Geschwindigkeiten, die deutlich über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit lagen (50 km/h). Teilweise betrug sie mehr als das Doppelte. Dem 59-Jährigen wird nun illegaler Handel mit Drogen in nicht geringen Mengen vorgeworfen. Das Auto wurde ebenfalls sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde er heute am Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Die zuständige Richterin erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.

