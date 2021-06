Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Fahrrad die Vehrter Landstraße und bog gegen 17.20 Uhr nach rechts in die Straße "An der Nette" ab. Da dort ein Auto stand, bremste der Radfahrer und schlug dabei mit dem Oberkörper auf den Fahrradlenker. Der schwer verletzte 51-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Landung eines Rettungshubschraubers wurde vorübergehend die Kreuzung Vehrter Landstraße/Bramscher Straße gesperrt.

