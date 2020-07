Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Bewohnerin überrascht Einbrecher; Pleidelhseim: Gartenhausaufbruch; Sachsenheim: Einbruch in Rohbau

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Bewohnerin überrascht Einbrecher

Ungebetene Gäste entdeckte die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung in der Gartenstraße am Montag gegen 22.00 Uhr, als sie in ihr Zuhause zurückkehrte. Zwei noch unbekannte Männer befanden sich im Badezimmer und flüchteten durch das Fenster, durch das sie eingestiegen waren, in den Hinterhof des Hauses. Die Wohnung hatten die Täter bereits durchsucht. Die Frau alarmierte unverzüglich die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Ludwigsburg fahndeten anschließend nach den beiden Tatverdächtigen, die auf etwa 20 bis 30 Jahre geschätzt wurden und circa 175 bis 180 cm groß sind. Einer der Täter trug ein rotes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift. Sie konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden. Die Täter waren zuvor über das aufgehebelte Fenster, das sich in gekippter Stellung befunden hatte, in die Wohnung gelangt. Mutmaßlich stahlen sie lediglich ein paar abgetragene Schuhe. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und weitere Hinweise geben können.

Pleidelsheim: Gartenhausaufbruch

Zwischen Sonntag 18:00 Uhr und Montag 13:15 Uhr haben unbekannte Täter in Pleidelsheim widerrechtlich ein Gartengrundstück zwischen dem Gemeindewald und der Autobahn betreten. Hierbei entwendeten sie außerhalb des Gartenhaues aufbewahrte Gartenmöbel und einen Kohlegrill. Zudem drangen sie über ein Fenster gewaltsam in die Gartenhütte ein und entwendeten daraus unter anderem eine Musikanlage, verschiedene Elektrowerkzeuge, mehrere Getränke, Haushaltsartikel und Gartenmöbel. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt etwa 4.000 Euro. An der Gartenhütte entstand zudem ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/64378-0, in Verbindung zu setzen.

Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbruch in Rohbau

Unbekannte Täter sind am vergangenen Freitag zwischen 20:45 und 21:15 Uhr in Großsachsenheim in der Humboldtstraße gewaltsam in ein im Rohbau befindliches Gebäude eingedrungen. Hierbei wurde zunächst die Baustellentür aus Metall aufgebrochen und von der Baustelle eine Verputzungsmaschine mit verschiedenem Zubehör im Wert von etwa 12.000 Euro entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein weißer Mini-Van und zwei Männer im Zusammenhang mit der Tat stehen. An dem Mini-Van soll ein Kennzeichen aus dem Landkreis Böblingen (BB) angebracht gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, in Verbindung zu setzen.

