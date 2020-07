POL-LB: Kornwestheim: Pedelec entwendet; Remseck am Neckar: versuchter Rollerdiebstahl

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Kornwestheim: Pedelec entwendet

Unbekannte Täter haben am Montag zwischen 21:45 und 22:00 Uhr ein Pedelec in Kornwestheim in der Georg-Friedrich-Händel-Straße vor einem Wohnhaus entwendet. Das Fahrrad war mittels einem Schloss gesichert. Die Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Besitzerin und entwendeten das weiße Pedelec der Marke Herkules im Wert von etwa 2000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise zum Verbleib des Pedelec geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 / 1313-0, in Verbindung zu setzen.

Remseck am Neckar- Hochberg: Versuchter Roller-Diebstahl

Am Montag versuchten unbekannte Täter zwischen 17:00 und 19:00 Uhr einen roten Roller der Marke IVA in Hochberg in der Hohenstaufenstraße zu entwenden. Die Täter rollten das auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellte Kleinkraftrad zunächst hinter einen Bauschuttcontainer und öffneten gewaltsam die Front des Kleinkraftrades. Anschließend brachen sie das Lenkradschloss auf. Aus nicht näher bekannten Gründen brachen die Täter jedoch ihr Vorhaben ab und ließen das beschädigte Zweirad hinter dem Container zurück. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 / 1313-0, in Verbindung zu setzen.

