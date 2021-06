Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall im Stadtteil Schölerberg

Osnabrück (ots)

Ein 47-Jähriger befuhr am Montagnachmittag mit seinem Auto die Klöntrupstraße in Richtung Meller Straße und wollte gegen 16.50 Uhr nach links auf diese abbiegen. Er musste zunächst verkehrsbedingt warten und stieß beim Anfahren gegen ein Motorrad, mit dem ein 21-Jähriger und eine 23-Jährige in Richtung Rosenplatz unterwegs waren. Die beiden Zweiradfahrer stürzten und zogen sich schwere Verletzungen zu, waren aber ansprechbar. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

