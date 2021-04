Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrzeugteile aus BMW gestohlen

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - In der Nacht zu Donnerstag (23.04.) haben bislang unbekannte Täter an drei Tatorten Fahrzeugteile aus drei BMW ausgebaut.

An der Kilian-Kirchhoff Straße entwendeten die Unbekannten das Mulitmediasystem aus dem Auto. An der Straße An der Ems wurden das Navigationsgerät, das Lenkrad und Teile des Armaturenbretts ausgebaut. Zudem gab es einen Tatort an der Pater-Sanders Straße. Hier wurde ebenfalls das Multimediasystem ausgebaut. Aufbruchspuren befanden sich nicht an den Fahrzeugen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell