Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisster Herr wohlbehalten zurückgekehrt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Der in der Nacht zu Freitag (23.04.) vermisste Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock ist in den frühen Morgenstunden wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Der 57-jährige wurde am 22.04. von Angehörigen vermisst gemeldet.

