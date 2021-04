POL-GT: An Lia-Sophie und Ella kann man sich ein Beispiel nehmen - Untersuchungshaft für E-Bike-Dieb

Polizei Gütersloh

Gütersloh (FK) - Manchmal läuft es richtig rund. Wenn man am Ende eines Einsatzes einer beklauten Dame ihr E-Bike wieder aushändigen kann, der Dieb festgenommen wurde und man dann noch Unterstützung von zwei äußerst pfiffigen Mädchen bekommen hat, erwärmt das jedes Polizist*innen - Herz.

Die 8- und 9- jährigen Kinder waren am Dienstagnachmittag im Stadtpark unterwegs, als sie im Gebüsch ein E-Bike entdeckten. Vollkommen richtig informierten die Kinder die Polizei. Auch die Polizeibeamten hatten sofort den Eindruck, dass das Rad in dem Gebüsch versteckt worden ist. Das hochwertige E-Bike wurde am Dienstagvormittag in der Gütersloher Innenstadt gestohlen.

Kurze Zeit später erschien auch der Fahrraddieb im Stadtpark. Er beabsichtigte seine versteckte Beute abzuholen. Das gelang nicht. Seinen Plan durchkreuzten Lia-Sophie und Ella. Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh nahmen ihn vorläufig fest. Der wegen ähnlicher Taten bereits in Erscheinung getretene 41-Jährige wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Eindruck haben die schlauen Kinder dabei nicht nur bei dem Dieb hinterlassen. Das war spitze! Eine kleine Erinnerung für ihren Einsatz ist schon auf dem Weg zu ihnen.

