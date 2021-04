Polizei Gütersloh

POL-GT: 39-jähriger Pkw-Fahrer verunfallt stark alkoholisiert

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwochabend (21.04., 21.32 Uhr) ereignete sich auf der Johannes-Brahms-Straße im Bereich Friedrichsdorf ein Verkehrsunfall eines 39-jährigen Pkw-Fahrers. Der Gütersloher befuhr mit einem VW die Johannes-Brahms-Straße in Richtung Friedrichsdorf. Zwischen dem Eichendorfweg und der Richard-Wagner-Straße kam der 39-Jährige in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn und kollidierte frontal mit einem Baum. Sowohl der Fahrer des VW, wie auch seine im Fahrzeug befindlichen sieben- und neunjährigen Kinder kamen unverletzt mit einem Schrecken davon.

Ein Zeuge informierte die Polizei als er zuerst einen lauten Knall hörte und anschließend, bei dem Versuch am Unfallort erste Hilfe zu leisten, feststellte, dass der VW-Fahrer samt seiner Kinder im Stande war die Unfallstelle zu Fuß verlassen zu wollen. Die eingesetzten Beamten erreichten die Unfallstelle zeitnah und nahmen beim 39-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck, dass der Gütersloher unter starkem Alkoholeinfluss stand.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt veranlasst.

Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm die Bergung und den Abtransport des erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Unfallautos. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 8000 Euro.

