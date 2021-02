Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 3.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch gegen 12:40 Uhr im Einmündungsbereich der Reuteallee und Rosenackerweg in Ludwigsburg. Zwei 17-Jährige kamen mit ihrem Motorrad über die Reuteallee, als ein 51-jähriger VW-Lenker die beiden Jugendlichen vermutlich übersah und in die Kreuzung einfuhr. In der Folge kam es zur Kollision, bei der die beiden 17-Jährigen verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Rettungsdienst brachte die beiden Jugendlichen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell