Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf - Ungewöhnliche Kraftfahrzeugfahndung - Mit gestohlenen E-Bikes unterwegs - GPS-Tracker führt Polizisten zu Diebesgut - Sicherstellung - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Eine ungewöhnliche Fahrzeugfahndung beschäftigte heute Morgen die Düsseldorfer Polizei. Der Einsatz verlief erfolgreich. In der Nähe des Hauptbahnhofs spürten die Beamten einen Audi auf. In dem Fahrzeug waren zwei gestohlene E-Bikes versteckt. Der Fahrzeugführer wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittlungen in dem Verfahren dauern an.

Gegen 6.30 Uhr wurde die Leitstelle "Düssel" alarmiert. Ein Geschädigter meldete, dass sich sein am Abend in Mönchengladbach entwendetes E-Bike mit hoher Geschwindigkeit auf der A 46, vorbei an Neuss, in Richtung Düsseldorf bewegen würde. Diese Meldung zeigte der GPS-Tracker des Rades an. Als der GPS-Standort die Südbrücke (Düsseldorf - Neuss) erreichte, waren zahlreiche Funkstreifen zur Stelle. Zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, in welchem Fahrzeug das Rad unterwegs war. Einige Transporter wurden überprüft. Mit negativem Ergebnis. Schließlich endete das GPS-Signal auf der Worringer Straße. Tatsächlich stand vor dem betreffenden Haus ein verschlossener Audi Avant mit MG- Kennzeichen. Personen waren nicht vor Ort. Von außen konnten die Polizisten nichts erkennen. Die Beamten entschlossen sich, den Wagen "ordentlich zu schaukeln". So setzte sich das GPS-Signal wieder in Bewegung und zeigte den "Treffer" an. Um den Wagen öffnen zu lassen, bestellten die Beamten einen Abschleppdienst und fanden in dem Fahrzeug zwei gestohlene E-Bikes. Darunter das am Vorabend in Gladbach entwendete Rad. In der "Sorge" um seinen Audi erschien dann der Fahrer vor Ort und stellte sich den Beamten. Es handelte sich um einen 40-Jährigen aus Mönchengladbach. Er gab sich ahnungslos und wurde vorläufig festgenommen. Anschlussmaßnahmen und Ermittlungen dauern an.

