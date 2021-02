Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Lörick - 13-Jähriger von Auto erfasst - Junge leicht verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 3. Februar 2021, 17.58 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich ein 13-jähriger Junge am frühen Mittwochabend leicht, als er beim Überqueren einer Kreuzung von einem Auto erfasst wurde. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz.

Der 13-Jährige war mit seinem Tretroller in Begleitung seines Vaters auf der Hubertus-Hermes-Straße unterwegs. Als die Ampel an der Kreuzung Hubertus-Hermes-Straße/Oberlöricker Straße auf Grün umsprang, wollten sie die Straße in Richtung Löricker Straße überqueren. Der Junge fuhr mit seinem Tretroller voraus und wurde plötzlich von dem BMW einer 68-Jährigen erfasst, die von der Hubertus-Hermes-Straße nach links auf die Oberlöricker Straße abbiegen wollte. Der Junge fiel auf die Motorhaube und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren des Unfalls.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell