POL-DO: Polizei sucht mit Bildern nach EC-Karten Betrüger

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0374 Der unbekannte Mann auf den Fotos steht unter Verdacht, am 15. November 2019 mit einer gestohlenen EC-Karte Geld an einem Automaten in Dortmund und Mönchengladbach abgehoben zu haben. Entwendet wurde die Karte vermutlich am gleichen Tag am Zentralen Omnibusbahnhof in Dortmund.

Mit dem vorliegendem Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei jetzt nach dem unbekannten Mann auf den Fotos.

Wer kennt diese Person oder kann Hinweise zu dem Aufenthaltsort geben?

Bitte wenden Sie sich an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

