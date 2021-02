Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Unbekannte machten sich an Zigarettenautomaten zu schaffen

Wallenhorst (ots)

In der Großen Straße, zwischen der Franksmannstraße und der Straße "Am Bockholt", brachen Unbekannte zwischen Mittwoch und Sonntagnachmittag (17 Uhr) einen Zigarettenautomaten auf. Aus dem Automaten, der sich an der Hauswand neben einem Imbiss befindet, stahlen sie Bargeld und Tabakwaren. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Wallenhorst, Telefon 05407/857000.

