Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht am Heinrich-Lübke-Platz gesucht

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag kam es am Heinrich-Lübke-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Lkw. Ein 54 Jahre alter Busfahrer bog gegen 13.18 Uhr vom Blumenhaller Weg nach rechts auf den Kurt-Schumacher-Damm ab, um anschließend weiter auf der Martinistraße in Richtung stadteinwärts zu fahren. Zur gleichen Zeit bog ein Unbekannter mit einem weißen Lkw vom Kurt-Schumacher-Damm nach links in die Straße "Am Kirchenkamp" ab. Dabei stieß er gegen den Bus, verursachte einen Schaden an der Verglasung und der Karosserie des Fahrzeuges und setzte seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Verletzt wurde niemand. An dem Linienbus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

