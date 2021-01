Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Junge Frau wurde belästigt

Osnabrück (ots)

Ein junge Frau wurde am Samstagmorgen in der Spindelstraße Opfer einer sexuellen Belästigung. Die 26-Jährige befand sich gegen 08.05 Uhr mit ihrem Hund auf dem Gehweg in Höhe der Neuapostolischen Kirche und bückte sich, um eine Hinterlassenschaft ihres Hundes zu entfernen. Dabei fasste ihr plötzlich ein Unbekannter, der sich der Frau unbemerkt von hinten genähert hatte, an das Gesäß. Die Osnabrückerin drehte sich daraufhin um, trat dem Mann gegen das Schienbein und lief weg. Der Täter war etwa 40 Jahre alt und trug eine schwarze Jacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, sowie eine helle Hose. Nach Angaben des Opfers habe der Mann einen ungepflegten Eindruck gemacht und entsprechend gestunken. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter 0541/327-3103 oder -2115 entgegen.

