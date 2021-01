Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz

Fürstenau (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Fröhlkingstraße zu einer Unfallflucht. Ein dort in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang abgestellter grauer Chevrolet Orlando wurde in der Zeit zwischen 15.40 Uhr und 16.10 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher machte sich nach dem Vorfall aus dem Staub und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Zeugen melden sich bitte bei der Fürstenauer Polizei unter 05901-961480.

