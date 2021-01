Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Diebstahl eines weißen Transporters

Bad Iburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte vom Gelände eines Autohauses an der Bahnhofstraße einen weißen Fiat Ducato gestohlen. Der etwa zwei Jahre alte Kastenwagen war nicht zugelassen und wurde von den Tätern für die weitere Fahrt vermutlich mit entsprechenden Kennzeichen versehen. Wer in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

