POL-OS: Melle - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Melle (ots)

An der Weststraße, im Bereich der Bushaltestelle "Markt", kam es am Mittwochabend (zwischen 17.30 und 17.50 Uhr) zu einer Körperverletzung zwischen vorwiegend Jugendlichen, bei der zwei 16 und 17-Jährige leicht verletzt wurden. Eine 43 Jahre alte Mitarbeiterin eines angrenzenden Geschäftes wurde auf das Geschehen aufmerksam und beendete durch ihr Auftreten die Auseinandersetzung, woraufhin sich einige Beteiligte mit einem weißen SUV entfernten. Die Ermittler der Polizei in Melle bitten Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 05422/920600 zu melden.

