Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Pfarramt an der Johannisfreiheit

Osnabrück (ots)

Ein Unbekannter ist am Mittwochnachmittag in das katholische Pfarramt an der Johannisfreiheit eingebrochen und hat dabei Beute gemacht. Der Täter schlug zwischen 15.30 Uhr und 17.50 Uhr die Scheibe einer Balkontür ein, gelangte so in das Gebäude und schaute sich in einem Büroraum nach Wertgegenständen um. Bei seiner Suche wurde der Einbrecher fündig und nahm ein graues iPad Pro mit. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 0541/327-3203 oder -2115.

