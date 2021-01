Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste - Zigarettenautomat auf Campingplatz aufgehebelt

Rieste (ots)

Auf dem Campingplatz in Rieste, in der Straße "Am Campingplatz", machten sich Unbekannte zwischen Montagnachmittag (16 Uhr) und Dienstagmittag (14 Uhr) an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Der oder die Täter hebelten den Automaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld und die Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bersenbrück ist an Hinweisen zu der Tat und den Tätern interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05439/9690 entgegen.

