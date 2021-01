Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Radfahrer verletzt- Polizei sucht Zeugen

Dissen (ots)

Am späten Dienstagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Vorfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der stark alkoholisierte 40-Jährige kam gegen 17.25 Uhr in Höhe des Hauses Nr. 22 (Nähe Einmündung Rosinenstraße) zu Fall und zog sich dabei eine kleine Gesichtsverletzung zu. Nach Angaben des Mannes sei er zuvor von einem weißen Auto angefahren worden. Diese Version erscheint der Polizei bei Würdigung der Gesamtumstände zumindest zweifelhaft. Zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit wurde dem 40-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Telefon: 05421/921390.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell