Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannter belästigt 8-Jährige

Osnabrück (ots)

An der Lerchenstraße belästigte ein Unbekannter am Dienstagnachmittag eine 8-Jährige. Das Mädchen befand sich gegen 15.50 Uhr auf dem Gehweg, als sich der Mann dem Kind in schamverletzender Weise zeigte. Das Mädchen ergriff die Flucht, woraufhin der Unbekannte ihr zunächst folgte und sich anschließend mit vermutlich einem silberfarbenen/grauen Auto entfernte. Der Täter wurde als ca. 30 Jahre alt beschrieben, hatte eine kräftige Statur, dunkle Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Trainingshose (mit weißen Streifen). Zudem trug er ein schwarzes Cappy und dunkle Schuhe. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich zu melden. Telefon 0541/327-2215 oder 327-3103.

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073 o. 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

