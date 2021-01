Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Auseinandersetzung am Neumarkt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am Osnabrücker Neumarkt gerufen. Als die ersten Streifenwagen eintrafen, ergriffen einige der Beteiligten die Flucht, während ein 17-Jähriger einen Polizisten attackierte. Der Jugendliche konnte überwältigt, und ebenso wie ein Teil der Flüchtigen vorläufig festgenommen werden. Die Beamten brachten acht Personen zur Wache, wo sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Freiheit entlassen bzw. ihren Erziehungsberechtigten übergeben wurden. An der Auseinandersetzung beteiligt waren nach ersten Informationen ca. 10 Personen im Alter von 14 bis 20 Jahren, die aus der Stadt und dem Landkreis Osnabrück stammen. Zwei der Beteiligten, ein 14-Jähriger und ein 20-Jähriger, erlitten leichte Verletzungen. Der angegriffene Polizist blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens dauern an.

