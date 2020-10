Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest - Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an

Schwerte (ots)

Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen (16.10.2020) in Schwerte drei Tatverdächtige festgenommen.

Ein Sicherheitsdienst eines Baumarktes an der Schützenstraße beobachtete, wie eine männliche Person gegen 02.40 Uhr versuchte, schon während der Öffnungszeiten bereitgestellte Baumaschinen aus dem Außenbereich zu entwenden.

Während der Mann über einen Zaun kletterte und zielgerichtet den Ablageort ansteuerte, um das Diebesgut zu holen, wurde er von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes festgehalten. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand und schlug mit einer Holzpalisade nach dem Wachdienstangestellten, der allerdings nicht getroffen wurde und dementsprechend unverletzt blieb.

Der Tatverdächtige konnte sich zunächst befreien und auf das Dach des benachbarten Getränkemarktes fliehen, von dem er dann heruntersprang. Dort wurde er von alarmierten Einsatzkräften der Polizei sowie einem weiteren Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gestellt und fixiert. Bei dem Mann handelt es sich um einen 19-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Er wurde festgenommen.

In unmittelbarer Nähe stellten Polizeibeamte außerdem ein verdächtiges Fahrzeug fest, in dem sich zwei weitere männliche Personen befanden. Die Pkw-Insassen - ein 33-Jähriger und ein 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz - standen "Schmiere" und wurden ebenfalls festgenommen.

Die drei Beschuldigten, die bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind, wurden noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einem Haftrichter am Amtsgericht Hagen vorgeführt. Dieser erließ gegen die drei Männer Untersuchungshaftbefehl.

Der Gesamtwert des Diebesgut, das die drei Tatverdächtigen entwenden wollten, beläuft sich auf rund 1200 Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell