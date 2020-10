Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Explosives Reagenz auf Wertstoffhof entdeckt - Kontrollierte Sprengung durch LKA - Kriminalpolizei ermittelt

Kamen (ots)

Auf dem Gelände des Wertstoffhofes an der Mühlhauser Straße in Kamen hat ein Mitarbeiter am Donnerstagmorgen (15.10.2020) gegen 08.50 Uhr ein Behältnis mit Pikrinsäure, einem explosiven Reagenz, aufgefunden. Spezialisten des Landeskriminalamts haben die Substanz im Laufe des Einsatzes kontrolliert gesprengt. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines Umweltdelikts aufgenommen.

