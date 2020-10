Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm/Unna - Festnahme am Einsatzort: Untersuchungshaftbefehl gegen 52-jährigen Dortmunder

Selm/Unna (ots)

Nach einem Einbruch in einen Baumarkt an der Lüdinghausener Straße in Selm hat die Polizei einen 52-jährigen Dortmunder festgenommen, der sich bereits in Untersuchungshaft befindet. Ihm werden drei weitere Eigentumsdelikte in Unna zur Last gelegt.

Als am Dienstag (13.10.2020) gegen 23.30 Uhr eine Zeugin die Alarmauslösung des Baumarktes bemerkte, beobachtete sie eine männliche Person, die mit einem Einkaufswagen, in dem sich diverse Gegenstände befanden, über das Grundstück in Richtung Olfener Straße flüchtete.

Einsatzkräfte trafen die männliche Person in unmittelbarer Nähe an und nahmen sie aufgrund der übereinstimmenden Täterbeschreibung vorläufig fest. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 52-jährigen Dortmunder, der in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte mehrfach zu Haftstrafen verurteilt worden ist.

In angrenzenden Gebüschen stellte die Polizei den Einkaufswagen und das Diebesgut - verschiedene hochwertige Werkzeuge - sicher. Nach ersten Ermittlungen hat der Tatverdächtige während der Öffnungszeiten des Baumarktes das Diebesgut im Außenbereich deponiert und in den späten Abendstunden ein Tor der Umzäunung aufgehebelt - so verschaffte er sich Zutritt zum Außengelände.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund ist der Beschuldigte am Mittwoch (14.10.2020) einem Haftrichter am Amtsgericht Dortmund vorgeführt worden. Dieser erließ gegen den 52-jährigen Dortmunder Untersuchungshaftbefehl.

Die Ermittlungen dauern an.

