Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Elfsen - Mit der Säge in der Hand

Bad SassendorfBad Sassendorf (ots)

Am vergangenen Freitag wurde die Polizei durch einen Zeugen zum Kiepenkerlweg gerufen. Hier wurden verdächtige Personen in einer Weihnachtsbaumschonung gesehen. Gegen 23:10 Uhr konnten Beamte des Einsatztrupps zwei Personen in der Schonung antreffen. Diese hatten eine elektrische Kettensäge dabei und auch schon die ersten zwei Nordmanntannen abgesägt. In einem in der Nähe abgestellten Ford Transit stand ein Weihnachtsbaumtrichter bereit. Wahrscheinlich wollten die beiden Männer mehr als nur zwei Weihnachtsbäume aus der Schonung entführen. Da sie sich nicht ausweisen konnten wurden sie zur Überprüfung der Personalien mit auf die Wache genommen. (lü)

