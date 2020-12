Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Schmerlecke - Sekundenschlaf

ErwitteErwitte (ots)

Am Sonntag, um 04:55 Uhr, kam es auf der Soester Straße zwischen Schmerlecke und Lohne zu einem Unfall. Ein 20 jähriger mann aus Warstein war mit seinem VW Polo auf der ehemaligen B 1 in Richtung Bad Sassendorf unterwegs. Nach eignen Angaben schlief er übermüdet am Steuer kurz ein. Der VW kam von der Straße ab, überfuhr zwei Verkehrszeichen und krachte schließlich gegen ein Baum. Dabei wurde das Fahrzeug komplett zerstört. Der junge Mann wurde leicht verletzt zur einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (lü)

