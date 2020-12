Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruch

Mainz-LerchenbergMainz-Lerchenberg (ots)

Am vergangenen Samstag melden Anwohner einen Einbruchsversuch in ein Wohnhaus im Bereich des Tucholskywegs auf dem Mainzer Lerchenberg. Der oder die unbekannten Täter hatten sich durch Übersteigen eines Zaunes Zugang zum Garten des Anwesens verschafft und sich hiernach an der Terrassentür zu schaffen gemacht. Die Terrassentür wurde hierbei beschädigt, die Täter schafften es aber glücklicherweise nicht ins Haus einzudringen. Die Mieter des Hauses verständigten erst einige Tage später die Polizei. Wir weisen darauf hin, gerade bei Einbruchsversuchen, immer direkt die Polizei zu verständigen. So können mögliche Täterhinweise und wichtige Informationen zeitnah in unsere Ermittlungen mit einbezogen werden.

