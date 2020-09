Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Jeddeloh II: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 401

Am 20.09.20 fährt gegen 11:10 Uhr ein 69-jähriger Westersteder Motorradfahrer vom Grundstück eines Cafes nach links auf die B 401 in Richtung Oldenburg. Dabei wird er von einem auf der B 401 in Richtung Papenburg fahrenden Bremer PKW erfasst. Der Motorradfahrer erleidet lebensgefährliche Kopfverletzungen und wird mit einem Rettungshubschrauber in ein Oldenburger Krankenhaus geflogen, der 61-jährige PKW-Fahrer wird leicht verletzt.

Die B 401 musste während der Bergungsarbeiten bis 14:30 Uhr voll gesperrt werden.

