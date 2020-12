Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - Autodiebstahl

MainzMainz (ots)

Dienstag, 01.12.2020, 09:00 Uhr - Mittwoch, 02.12.2020, 09:00 Uhr

Am Dienstagvormittag gegen 09:00 Uhr bleibt die 59-jährige Fahrerin eines Renault Twingo in der Breiten Straße in Gonsenheim liegen. Sie stellt ihr Fahrzeug ab und kehrt erst am nächsten Morgen zum Fahrzeug zurück. Sie kann dieses dann jedoch nicht mehr vorfinden. Bislang gibt es keine Hinweise, die Rückschlüsse auf mögliche Täter zulassen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell