Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Rabiater Autofahrer

ErwitteErwitte (ots)

Am Samstag, um 19:00 Uhr, kam es an der Einmündung der Westernkötter Straße auf den Hellweg zu einem Unfall. Ein 35-jähriger Mann aus Erwitte war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg am Hellweg in Richtung der B 55 unterwegs. Als er die Einmündung der Westernkötter Straße überquerte, kam ein schwarzer VW Touran aus der Westernkötter Straße. Das Fahrzeug touchierte den Radler am Bein. Der Radfahrer konnte einen Sturz vermeiden und hielt an. Der Fahrer des Touran stoppte ebenfalls und stieg aus. Auf die Bemerkung des Radlers, er möge nächstens besser aufpassen, packte der Unbekannte den Erwitter am Kragen und schubste ihn zu Boden. Er stand wieder auf und wurde erneut zu Boden geschubst. Als er sich erneut aufgerichtet hatte wurde er zum dritten Mal niedergeschubst. Diesmal blieb er liegen. Der Unbekannte flüchtete daraufhin mit seinem Touran. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich um ein Firmenfahrzeug aus Niedersachsen handelte. Der Fahrer muss noch ermittelt werden. Er muss sich wegen Fahrerflucht und Körperverletzung verantworten. (lü)

