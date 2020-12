Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Alle ... Dinge sind drei

Bad SassendorfBad Sassendorf (ots)

Am Freitagmorgen, um 04:17 Uhr, wurde die Polizei zu einem Supermarkt an der Schützenstraße gerufen. Ein 30-jähriger Mann aus Bad Sassendorf randalierte dort. Er hatte einen Angestellten vor der Tür angesprochen. Als dieser ihm sagte, dass noch geschlossen wäre wurde der Mann sehr aggressiv. Er beschädigte ein Schild am Eingang. Daraufhin versuchte der 38-jährige Mitarbeiter gemeinsam mit einer 56-jährigen Kollegin den Mann aus dem Eingangsbereich zu drängen. Dieser schlug um sich und verfehlte das Gesicht der Angestellten nur knapp dabei. Anschließend ging er wieder in Richtung Ortsmitte. Kurz darauf konnten Polizisten der Soester Wache den in dieser Woche zum dritten Mal auffällig gewordenen Mann antreffen und vorläufig festnehmen. Zur Zeit sitzt er wieder im Gewahrsam. (lü)

