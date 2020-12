Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Schon wieder

Bad SassendorfBad Sassendorf (ots)

Am Donnerstag, um 17:40 Uhr, wurde die Polizei in einen Supermarkt an der Schützenstraße gerufen. Hier hatte ein 30-jähriger Mann aus Bad Sassendorf den Markt betreten obwohl gegen ihn ein Hausverbot besteht. Eine Maske trug er auch nicht. Als er von Mitarbeitern aufgefordert wurde das Geschäft zu verlassen, ging er Richtung Ausgang und riss Waren aus den Regalen. Im Ausgangsbereich drohte der sehr aggressiv auftretende Mann noch einem Kunden bevor er den Laden verließ. Kurze Zeit darauf konnte er von der hinzugerufenen Polizei angetroffen werden. Da er den Anweisungen der Beamten nicht folgte, musste er zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert werden. Die Polizisten brachten den ihnen gut bekannten Mann ins Polizeigewahrsam wo er bis zum Ladenschluss des Supermarkts um 22:00 Uhr eingesperrt blieb. Der 30-jährige stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Bleibt zu erwähnen, dass es sich um denselben Mann handelt wie im Pressebericht von Mittwoch. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell