POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Geldinstitut

Nettetal-LobberichNettetal-Lobberich (ots)

Unbekannte brachen zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Dienstag 08.00 Uhr in die Verwaltungsräume der Sparkasse am Doerkesplatz in Lobberich ein. Nach ersten Feststellungen gelangen die Einbrecher auf noch nicht geklärte Weise in die Büros, brachen hier mehrere Türen auf und stahlen einen Computer. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die 02162/377-0. /wg (966)

