Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal/Viersen: Ein Wohnungseinbruch ein versuchter Einbruch angezeigt

Nettetal/ViersenNettetal/Viersen (ots)

In der Zeit zwischen vermutlich dem 06.11. und dem gestrigen Dienstag versuchten Unbekannte, in ein Mehrfamilienhaus auf dem Fenland-Ring in Lobberich einzubrechen. Dem oder den Einbrechern gelang es nicht, die Tür zum Treppenhaus aufzuhebeln, es wurde nichts gestohlen. In Viersen-Süchteln kam es am gestrigen Dienstag zu einem Tageswohnungseinbruch auf der Jahnstraße. Hier öffneten Unbekannte gewaltsam die Terrassentür. Noch steht nicht fest, ob und was die Einbrecher stahlen. Hinweise in beiden Fällen bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (965)

