Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Herbstlaub verdeckt Bordstein - Radfahrerin leicht verletzt

KempenKempen (ots)

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr kam es auf der Straelener Straße in Kempen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 48 Jahre alte Radfahrerin aus Wachtendonk leicht verletzt wurde. Die Frau fuhr zunächst an einer Kehrmaschine vorbei. Als sie wieder auf den Radweg wechseln wollte, verdeckte Herbstlaub die Bordsteinkante. Die Radfahrerin fuhr dagegen, stürzte und wurde leicht verletzt. /wg (964)

